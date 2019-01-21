Son Dakika Haberleri: Hayvanat Bahçesinin "Davetsiz Misafiri", Aslanların Saldırısında Öldü

Hayvanat Bahçesinin "Davetsiz Misafiri", Aslanların Saldırısında Öldü

1 saat önce

Hindistan'da, gizlece girdiği hayvanat bahçesinde aslanların saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Hayvanat Bahçesinin
Hindistan'da, gizlece girdiği hayvanat bahçesinde aslanların saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Pencap eyaletinin kuzeyindeki Chhatbir Hayvanat Bahçesi'ndeki iki aslan, 7 metrelik duvarı aşarak yasak bölgeye giren kişiye saldırdı.

4 aslanın yaşadığı yere giren ve yirmili yaşlarda olduğu sanılan adam, 10 dakika boyunca iki aslanın saldırısına maruz kaldı.

Eyaletin Orman Müdürlüğünden Roshan Sunkaria, adamın çığlığını duyan hayvanat bahçesi çalışanlarının yardıma koştuğunu belirterek "Hayvanat bahçesine davetsiz misafir oldu. Onu hastaneye götürdük ancak aldığı yaralara yenik düştü ve hayatını kaybetti." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:48 Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Hindistan, Güncel
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