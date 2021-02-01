Hayvanat bahçesinin Kovid-19 engeline takılan yeni misafirleri bu yıl gelecek - Son Dakika

Hayvanat bahçesinin Kovid-19 engeline takılan yeni misafirleri bu yıl gelecek

01.02.2021 11:03
Hayvanat bahçesinin Kovid-19 engeline takılan yeni misafirleri bu yıl gelecek, System.String[]

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne geçen yıl yurt dışından getirilmesi planlanan, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gelişleri ertelenen 5 dişi hayvanın...

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne geçen yıl yurt dışından getirilmesi planlanan, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gelişleri ertelenen 5 dişi hayvanın bu yıl yeni evlerinde olması planlanıyor.

Burç Ormanı'nda kurulu olan ve 350 türden 7 bin 500 hayvanı barındıran hayvanat bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin kentte en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, hayvanat bahçesini yılda ortalama 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay kapalı kaldıklarını belirten Özsöyler, şunları kaydetti:

"Normalleşme süreciyle beraber açıldığımızda tüm tedbirlerimizi en üst düzeyde aldık ve ziyaretçilerimizi tekrar ağırlamaya başladık. Tabii ki geçmiş yıllardaki gibi olmuyor. Buna rağmen geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti."

"Yeni gelinler bu yıl gelecek"

Özsöyler, hayvanat bahçesinde yıllardır ağırlanan erkek fil, zürafa ve su aygırına eş bulmak için başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyle temas kurduklarını ifade etti.

Uzun zamandır devam eden görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini anlatan Özsöyler, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde yaptığımız görüşmeler sayesinde eşlerin çoğunu bulduk. Sri Lanka, Tayland ve İsrail'de bulunan hayvanat bahçeleriyle sürekli görüşmelerimiz vardı. İşlemleri tamamladık, tam getireceğimiz sırada dünyada yeni tip koronavirüs çıktı, ülkeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Pandemi bittiğinde ve hayvan transferi yasağı ortadan kalktığı zaman bu hayvanları eşleriyle buluşturacağız. Yani dişi iki fil, iki zürafa ve bir su aygırı bu yıl yeni gelinlerimiz olacak. Yeni yılda yeni yerlerinde onları çok güzel ağırlayacağız."

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvanat bahçesinin Kovid-19 engeline takılan yeni misafirleri bu yıl gelecek - Son Dakika


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