Hayvanat bahçesinin kralı "Pusat"a bakıcı şefkati

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde görevli Adem Delioğlan, annesi tarafından kabul edilmeyen aslan yavrusu "Pusat"ı sahiplenerek baba şefkatiyle büyütüyor.

Hayvanat bahçesinin kralı aslan yavrusu Pusat'ın beslenmesi ve temizliğiyle sabahtan akşama kadar ilgilenen Delioğlan, işini severek yapıyor.

Aslan yavrusuna gözü gibi bakan Delioğlan, kucağında taşıdığı, elleriyle beslediği Pusat'ı yanından hiç ayırmıyor.

Hayvanat bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pusat'ın 23 Nisan'da doğduğunu ve hayvanat bahçesindeki 8'inci aslan olduğunu söyledi.

Yavru aslanın doğumunun ardından annesi tarafından kabul edilmediğini ve beslenme konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatan Bacak, hayvan bakıcısı Adem Delioğlan'ın bu durumun ardından harekete geçerek özel bir ilgiyle Pusat'ı koruma altına aldığını ifade etti.

Delioğlan'ın, hasta aslan yavrusuna şefkatle baktığını belirten Bacak, "Baba şefkatiyle yaklaşıyor ve bakımını yapıyor. Pusat'ın annesi kabul etmediği için bazı sağlık problemleri oldu. Yavrumuzun gerek veteriner gerekse sağlık teknikerlerimiz tedavilerini yaptılar. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor." dedi.

"Pusat'a karşı özel bir ilgim var"

Adem Delioğlan ise aslanların bakıcılığını yaptığını, bu durumun kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Pusat'ın annesi tarafından terk edildiğini aktaran Delioğlan, bu durumun kendisini etkilediğini ve aslan yavrusunu hayatta tutmak için ekip arkadaşlarıyla gayret sarf ettiklerini söyledi.

Delioğlan, Pusat'ın bakımı için sabah erken saatlerde işe koyulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evdeki çocuğumuz gibi sabahtan akşama kadar Pusat'ın bakımıyla ilgileniyorum. O da bizi babası gibi görüyor diyebilirim. Her tepkimize bakar, ismini söylediğimizde yanımıza gelir. Pusat'a karşı özel bir ilgim var, kendi çocuğum gibi sahiplendim. Yaşadığı sağlık sorunları beni üzdü çünkü o bakıma muhtaç. Veterinerler ve teknikerler gerekeni yapıyorlar, biz de gözetliyoruz.

Doğum yaptığında annesi, Pusat'ı kabul etmedi. Aradan 4-5 ay geçti, kendi elimizle, biberonla, etle besledik. Şimdide sahiplendik büyütüyoruz. Yaşama tutunması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Çocuğumuz gibi bakıyoruz, o da bizi babası kabul etti."