Hayvancıları Çiçek Hastalığı Korkusu Sardı

DENİZLİ (İHA) – Türkiye genelinde, hayvanlarda görülmeye başlanan çiçek hastalığı besicilere zor günler yaşatıyor. Hastalığın görüldüğü yerlerde hayvan pazarları kapatılırken, Denizli 'de koyunları ölen kadın besici yetkililerden yardım istedi.Engelli eşi ile birlikte İŞKUR ve Genç Çiftçi hibelerinden yararlanarak koyun besiciliğine başlayan Tuğba Erdoğdu, mahallede görülen çiçek hastalığı yüzünden her gün bir hayvanını kaybediyor. Hibe yoluyla alınan hayvanların üç yıl boyunca devlet kontrolünde olduğunu belirten besici Tuğba Erdoğdu "Ölen hayvanın yerine yenisini alıyorum üç gün sonra o da ölüyor" dedi. Çivril 'de görülen çiçek hastalığı sebebiyle Kocayaka Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Ali–Tuğba Erdoğdu çiftçi zor günler yaşıyor. Eşi felç geçirdikten sonra Genç Çiftçi Projesi ile besiciliğe başlayan ve İŞKUR tarafından verilen engelli hibe desteğiyle sürüsünü büyüten Tuğba Erdoğdu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvurarak yardım istedi.Erdoğdu, koyunları kuzulamaya başladıktan sonra mahallede ortaya çıkan çiçek hastalığı yüzünden her gün bir koyununun ölmeye başladığını dile getirdi. Sigorta yaptırdım karşılamıyor"Hayvanlarının sigortalı olmasına rağmen çiçek hastalığının kapsam dışında olduğu için sigortadan faydalanamadığını belirten Tuğba Erdoğdu "Hayvanlar TARSİM tarafından sigortalı ölümler başlayınca müracaat ederek durumu bildirdik ama bize 'çiçek hastalığı kapsam dışında' dediler. Her gün bir koyunum ölüyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor" dedi.Çivril'de geçtiğimiz hafta görülen çiçek hastalığı nedeniyle Çivril Belediyesi Hayvan Pazarı 3 hafta süreyle kapatılmış ve hastalığın görüldüğü işletmeler karantina altına alınmıştı.Öte yandan Tarım Müdürlüğü yetkilileri, hastalık sebebiyle tüm çalışmaların yapıldığını ifade etti. Yetkililer, besicilerin daha dikkatli olmasını, hayvanları karantina geçene kadar mezraya çıkarmamalarını istedi. - DENİZLİ