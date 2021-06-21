Hayvancılığa 2 milyon TL'lik destek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 11 ilçede toplam 55 aileye, 1100 adet damızlık koyun ve koç dağıtımı yapacaklarını belirterek, Küçükbaş Hayvancılık Projesi'nin maliyetini 2 milyon TL olarak açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilere 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, gelir düzeyi düşük kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet ederek, koyun üretiminin yeniden canlandırılması amacıyla bir hayvancılık modeli olarak 'Küçükbaş Hayvancılık Projesi' hazırladı. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri'de son yıllarda ekonomik ve sosyal olarak hızlı bir değişim yaşandığını, "Kırsal bölgelerimizde de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği büyük önem taşımaktadır" dedi. Başkan Büyükkılıç, nüfusun hızla arttığını, artan nüfusun şehir merkezlerine göç etmesinin önlenmesi, yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanması, hayat şartlarının düzeltilmesi ve gelirlerinin artması ile mümkün olduğunu ifade etti. Yaklaşık 2 milyon TL bütçeli projede 11 ilçedeki vatandaşlara bin 100 adet koyun dağıtımı yapılarak küçükbaş hayvanların sayısını artırma odaklı bir projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini verdi. Yeni bir hayvancılık modelinin oluşturulması ve geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"İlimizdeki koyunculuk faaliyetinin önündeki en önemli sorun hayvan sayısının az olması ile işletmelerdeki hayvan miktarının yetersiz olmasıdır. Geçmiş yıllarda koyunculuk faaliyetinde bulunmuş olan aileler tekrar koyunculuk faaliyetinde bulunmak istemekte ancak; yetersiz sermaye nedeni ile yapamadıkları görülmektedir. Gelir düzeyi düşük kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet edecek küçükbaş hayvancılığının yeniden canlandırılması amacıyla bir hayvancılık modelinin oluşturulması ve bu modelin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu modelin esası sürdürülebilirlik, katılımcılık ve kendi kendine yardım prensibine dayanmaktadır. Proje uygulanacak kırsal mahallerde çiftçiler proje konusu ile ilgili konularda yayım çalışmaları, mera ıslahı ve yem bitkileri projeleri ile desteklenecektir."

Büyükkılıç, bu kapsamda Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde mera varlığı doluluk oranına göre ilk beşer mahalle tespit edildiğini, her ilçede 5 aileye, her aile için de 19 akkaraman koyun ve 1 adet akkaraman koç olmak üzere 20 adet küçükbaş hayvan verileceğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, toplam 55 aileye, bin 45 adet akkaraman koyun ve 55 adet akkaraman koç olmak üzere bin 100 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşeceğini, toplam proje bedelinin 2 milyon Türk Lirası olduğunu söyledi. Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Proje 'koyunlar çoğalsın, meralar şenlensin' sloganı ile duyurulacak. Kayseri'de 2000'li yılların başında 1 milyon 200 bin civarında olan koyun varlığı 300 binlere düşmüştü, şuanda 700 binlere yükselttik, sizlerin de desteği ile inşallah 1 milyon 200 bine ulaştırmaya çalışacağız. Sayın cumhurbaşkanımızın da direktifleri arasında" dedi. Proje kapsamında Çarşamba günü dağıtım töreni gerçekleştirilecek. - KAYSERİ