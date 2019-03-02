Son Dakika Haberleri: Hayvancılığa da indirimli elektrik

Hayvancılığa da indirimli elektrik

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini söyledi.

Hayvancılığa da indirimli elektrik, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:00 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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