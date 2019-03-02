Hayvancılığa da indirimli elektrik
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:00
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