Hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira destek verildiğini belirterek; GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamında yer alan 41 ilde ise hayvancılığa yüzde 50 hibe desteğinde bulunduklarını söyledi.



GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki yüzde 50 hibe uygulamasının 2015 yılında hayata geçirildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Uygulama çerçevesinde son 5 yılda 11 bin 838 kişiye 311 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Bu ödemelerin de katkısıyla bu illerimizde toplam 2 bin 75 tesis faaliyete geçti" diye konuştu.



2019'da 402 kişiye 45,2 milyon lira hibe



Proje kapsamındaki 41 ilde ahır, ağıl yapımı ve tadilatlarına damızlık boğa, koç ve teke alımları ile gübre sıyırıcı ve süt sağım makinesi alımlarına hibe desteğinde bulunduklarını ifade eden Pakdemirli, "2019 yılında ise bu bağlamda 402 kişiye 45,2 milyon lira hibe ödemesi yaptık" dedi.



Hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira



Hayvancılığa verdikleri desteğin ülke genelinde son 17 yılda üretimi ve kaliteyi yükseltecek şekilde arttığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "2002 yılında 83 milyon lira olan toplam hayvancılık desteklerini yaklaşık 60 kat artırarak 2019 yılında yaklaşık 5 milyar liraya yükselttik" açıklamasını yaptı.



Bakan Pakdemirli, 2003-2019 döneminde toplam 33 milyar lira hayvancılık desteği ödendiğini de sözlerine ekledi. - ANKARA