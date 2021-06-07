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Hayvancılığın merkezinde kurulacak "yem rasyon hazırlama tesisi" besiciliğe destek olacak - Son Dakika

Hayvancılığın merkezinde kurulacak "yem rasyon hazırlama tesisi" besiciliğe destek olacak

07.06.2021 11:08

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 50 civarında tarım makinesiyle çiftçilerin tarım işlerini görmenin yanı sıra kuracağı 'Yem rasyon hazırlama merkezi' ile besiciliğe katkı sunacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 50 civarında tarım makinesiyle çiftçilerin tarım işlerini görmenin yanı sıra kuracağı 'Yem rasyon hazırlama merkezi' ile besiciliğe katkı sunacak.

Pasinler ilçesinde 400 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan projede, fizibilitesinin bitmesinin ardından ihale hazırlığına girildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca kurulacak tesiste, Pasinler Ovası'nda yetişen yem bitkileri baz alınarak hazırlanacak yemlerin hammaddesi yine yetiştiricisinden alınıp işleme konulacak.

"Tarım kampüsü" niteliği taşıyacak merkezde yapılacak çalışma ile ot üretimi yapan çiftçinin yaptığı üretimin tamamını almayı hedefleyen belediye, elinde fazla otu kalmış ve satmak isteyenlerin de yanında olmayı amaçlıyor.

Çiftçiden alınacak bu ot balyalarının yem haline getirilmesiyle hem kış aylarında doğada beslenme imkanı bulamayan hayvanların yem ihtiyacı giderilecek hem de şehre katma değer sağlanacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, yerinde kalkınmaya önem veren bir belediye anlayışı ile çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak kentin bütününe hizmet götürdüklerini belirten Sekmen, "Sadece belediye değil, aynı zamanda yerinde kalkınmaya önem veren bir anlayışımız var. Belediye olarak şehrin bütününe nasıl katkı sağlarız bunu istiyoruz." dedi.

Sekmen, birçok alanda olduğu gibi tarıma desteğin de yerinde yapıldığını ifade ederek, "Kalkınma yerinde olur yani imkanlar yerinde değerlendirilir ve destek verilir. Tarım bu şehrin imkanı. Bizde arazi sahipleri büyük arazi sahipleri değil. Böyle olunca birçok tarım ekipmanını elde bulundurmak mümkün değil. Bunun için belediye bünyesinde bu tip makine ekipmanı oluşturarak köylümüze ve çiftçimize destek olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Önemli oranda geri dönüşlerin olduğuna dikkati çeken Sekmen, şöyle konuştu:

"Küçümsenmeyecek oranda müracaat oldu ve bunları değerlendirdik. Taş toplama, taş kırma, gübreleme, gübre atma, sürme, biçme ve taşıma gibi 50 civarında tarım makinemiz var. Vatandaşımız 4 birime yaptıracağı işi bizde 1 birime yaptırıyor. Bunun için vatandaşımıza katkı sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz."

Hazırlanan rasyon besiciye uygun fiyata verilecek

Hayvanların beslenmesinin de çok önemli olduğunu, bunun için de çalışma yaptıklarını dile getiren Sekmen, şöyle devam etti:

"Hayvanlar genelde merada kalıyor. İstiyoruz ki artık bu hayvanlar kışın da beslensin ve şehre katma değeri kalsın. Bunun için ot pazarı kurmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu sene vatandaşlarımız ihtiyaç fazlası otları sattığında biz bu otları alarak yem haline getirip etçil ve sütçül hayvanlar için uygun tesis kurup vatandaşımızın yanında olacağız."

Sekmen, besicilerin oldukça uygun fiyatlarla hayvanlarına yem alma imkanından yararlanacağını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Besicilerimiz ihtiyaç duyduğu anda çok pahalıya olabilecek bu tip yemleri ve otları çok daha makul fiyata alma imkanına kavuşacak. Tabi her isteyene veremeyeceğiz, bize ne kadar büyük ve küçükbaş hayvan beslediğini kanıtlayana bunu verebileceğiz."

Hayvancılığın merkezinde kurulacak yem rasyon hazırlama tesisi besiciliğe destek olacak
Hayvancılığın merkezinde kurulacak yem rasyon hazırlama tesisi besiciliğe destek olacak
Hayvancılığın merkezinde kurulacak yem rasyon hazırlama tesisi besiciliğe destek olacak
Hayvancılığın merkezinde kurulacak yem rasyon hazırlama tesisi besiciliğe destek olacak

Büyükşehir Belediyesi, Pasinler, Erzurum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvancılığın merkezinde kurulacak 'yem rasyon hazırlama tesisi' besiciliğe destek olacak - Son Dakika


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