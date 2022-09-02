Muş'ta çiftçiler hayvanları için kışlık yem mesaisine başladı - Son Dakika
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Muş'ta çiftçiler hayvanları için kışlık yem mesaisine başladı

02.09.2022 13:54

Hayvancılığın yoğun yapıldığı Muş'ta, günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan çiftçiler, hayvanları için biçtikleri otu patoz makinesinde saman haline getiriyor.

Hayvancılığın yoğun yapıldığı Muş'ta, günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan çiftçiler, hayvanları için biçtikleri otu patoz makinesinde saman haline getiriyor.

Kavurucu sıcağa aldırış etmeden tarlalarda çalışan çiftçiler, elde ettikleri samanı traktörlerle köylerine taşıyarak hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılıyor.

Karapınar köyü muhtarı Önder Kılıç, temel geçim kaynakları olan hayvanları için kış hazırlıklarının başladığını söyledi.

Otları saman haline getirdikten sonra torbalara doldurduklarını anlatan Kılıç, "Çuvallara doldurduğumuz samanları istifliyoruz. Kışın çetin geçtiği için yaklaşık beş ay hayvanlarımız içeride kalıyor. Bu saman ve otlarla hayvanlarımızı besleyerek, ilkbahar mevsimiyle dışarı çıkarıyoruz. Geçen yıl kuraklık vardı ve baya sıkıntı yaşadık. Yem fiyatları da artmıştı. Bu sene kuraklık olmadığı için otlar daha iyi." dedi.

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Kaynak: AA

Önder Kılıç, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta çiftçiler hayvanları için kışlık yem mesaisine başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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