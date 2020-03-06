Hayvancılık alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvancılık alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

Hayvancılık alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi

17 dakika önce

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, 2019 yılının değerlendirilmesi, il ve ilçelerdeki hayvancılık durumu hakkında yılsonu verilerinin incelenmesi amacıyla "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Hayvancılık alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi, System.String[]

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, 2019 yılının değerlendirilmesi, il ve ilçelerdeki hayvancılık durumu hakkında yılsonu verilerinin incelenmesi amacıyla "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.


Toplantıya Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, ilçe müdürleri ve veteriner hekimler katıldı. 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin yaptı. Şahin konuşmasında, "2019 Yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak neler yaptık, 2020 yılında neler yapacağız bunları konuşmak ve fikir alış verişinde bulunmak için toplandık. 2019 yılında çalışma yapan, başarı gösteren, hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu toplantı ile 2019 yılını değerlendirip, 2020 yılında gerçekleştirilecek, programların, yapılacak çalışmaların neler olması gerektiğini ve bunlarla ilgili önerileri hem il müdürlüğü hem ilçe müdürlükleri bazında tartışacağız ve fikir alışverişinde bulunacağız. 2020 yılının başarılı ve hizmet dolu bir yıl olmasını arzu ediyorum, tüm personelimizle bunu gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız." dedi.


Erzincan'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının giderek arttığına dikkat çeken İl Müdürü Şahin, 2019 yılında büyük bir sorunlar karşılaşmadıklarını ama yine de eksik kalınan noktaların tespit edilerek 2020 yılında daha programlı bir şekilde çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Bakanlıkça belirlenen programların zamanında ve tam kapasiteyle yürütüleceğini ifade eden İl müdürü Murat Şahin, hayvancılık alanında ilçelerde ya da köylerde herhangi bir sıkıntı yaşanmasında durumunda İl Müdürlüğünün seferber olacağını vurguladı.


İl Müdürü Murat Şahin'in konuşmasının ardından tüm İlçe Müdürleri 2019 yılında yapılan çalışmaları ve 2020 yılı için planlanan proje ve programlarını anlattılar. Toplantıda, İlçe Müdürleri çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara ait çözüm önerilerini sundular. - ERZİNCAN

Murat Şahin, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:38 Kaynak: İHA
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