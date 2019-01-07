Son Dakika Haberleri: Hayvancılık En Gözde Yatırım

Hayvancılık En Gözde Yatırım

43 dakika önce

Bulunduğumuz coğrafya tarım ve de hayvancılık için bulunmaz fırsatlar sunuyor.

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Dört mevsimin yaşanabildiği nadir coğrafyalardan birinde yaşıyoruz. Hayvancılık da toplam işletme giderlerinin % 70 yem giderleridir. Yani özellikle kaba yemdir.Bu topraklarda kaba yem ekim dikim yapıldığında hayvancılığın en büyük sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Bulunduğumuz coğrafya da kaba yem üretimi son derece kolay olup ;akılcı politikalarla bu üretim, istenilen seviyelere çıkarabilirsiniz.Üretimde devlet destekleri de devletin imkanları nispetinde devam etmektedir. Destekler hayvancılıktaki maliyetleri aşağıya çekmektedir. Pazarlama sorunu yok. Ürettiğiniz her hayvanın dünyanın her tarafında pazarı bulunmaktadır. Hiçbir zaman pazar sorunuyaşamazsınız. Diğer sanayi üretiminde belli pazar payı var onu değerlendirirsiniz. Hayvancılıkta başta ülkemizin insanı olmak üzere bütün dünya sizin pazarınız konumundadır. Ne iş yaparsanız yapın ,bir kolunuz mutlaka hayvancılıkta olsun.İlerde nüfus arttıkça talep daha da artacaktır. Şimdiden herkese hayvancılıkla ilgili planlarını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ederim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:41 Kaynak: Bültenler

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