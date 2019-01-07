Hayvancılık En Gözde Yatırım

Dört mevsimin yaşanabildiği nadir coğrafyalardan birinde yaşıyoruz. Hayvancılık da toplam işletme giderlerinin % 70 yem giderleridir. Yani özellikle kaba yemdir.Bu topraklarda kaba yem ekim dikim yapıldığında hayvancılığın en büyük sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Bulunduğumuz coğrafya da kaba yem üretimi son derece kolay olup ;akılcı politikalarla bu üretim, istenilen seviyelere çıkarabilirsiniz.Üretimde devlet destekleri de devletin imkanları nispetinde devam etmektedir. Destekler hayvancılıktaki maliyetleri aşağıya çekmektedir. Pazarlama sorunu yok. Ürettiğiniz her hayvanın dünyanın her tarafında pazarı bulunmaktadır. Hiçbir zaman pazar sorunuyaşamazsınız. Diğer sanayi üretiminde belli pazar payı var onu değerlendirirsiniz. Hayvancılıkta başta ülkemizin insanı olmak üzere bütün dünya sizin pazarınız konumundadır. Ne iş yaparsanız yapın ,bir kolunuz mutlaka hayvancılıkta olsun.İlerde nüfus arttıkça talep daha da artacaktır. Şimdiden herkese hayvancılıkla ilgili planlarını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ederim.