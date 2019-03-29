Son Dakika Haberleri: Hayvancılık Faaliyetlerinde Uğraşan Çiftçiler de Ucuz Tarifeden Elektrik Alabilecek

Hayvancılık Faaliyetlerinde Uğraşan Çiftçiler de Ucuz Tarifeden Elektrik Alabilecek

16 dakika önce

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, artık sadece tarımsal sulama yapan çiftçilerin değil, diğer hayvancılık faaliyetlerinde uğraşan çiftçilerin de daha ucuz tarife grubundan yararlanabileceklerini belirtti. Sever, yaptığı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 7 Mart’ta yapılan toplantısında alınan ‘Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda […]The post Hayvancılık faaliyetlerinde uğraşan çiftçiler de ucuz tarifeden elektrik alabilecek appeared first on Enerji Enstitüsü.

Hayvancılık Faaliyetlerinde Uğraşan Çiftçiler de Ucuz Tarifeden Elektrik Alabilecek, System.String[]
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, artık sadece tarımsal sulama yapan çiftçilerin değil, diğer hayvancılık faaliyetlerinde uğraşan çiftçilerin de daha ucuz tarife grubundan yararlanabileceklerini belirtti.

Sever, yaptığı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 7 Mart'ta yapılan toplantısında alınan 'Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması hakkında kararı'nın 14 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kararla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, "Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması hakkında kararın 2. maddesi doğrultusunda; Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri ve seralarında üretim yapan üreticilerimizin de ucuz tarifeden elektrik kullanan gruba dahil edildiklerini belirtmek istiyorum" şeklinde belirtti.

Tarımsal sulama yapan çiftçilerin, elektrik kullanımında daha ucuz tarifeden elektrik alma imkanına sahipken artık sadece tarımsal sulamada değil, diğer hayvancılık faaliyetlerinde uğraşan çiftçilerin de aynı tarife grubundan yararlanabileceklerini ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, eski sistemde çiftçilerin ticarethane tarifesinden elektriğin kilowat saatine yaklaşık 72 kuruş bedel ödediğini, bundan sonra tarımsal sulama grubunda bu bedelin yapılan indirimle 63 kuruş olarak ödeneceğini belirtti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla çiftçilerin elektriğin kilowat saatinde yapılan yaklaşık yüzde 13 civarındaki indirimden yararlanmaya başladıklarını ve konunun İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından tüm üreticilere duyurulduğunu belirten İl Müdürü Sever, yapılan indirimin tüm çiftçilere ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

The post Hayvancılık faaliyetlerinde uğraşan çiftçiler de ucuz tarifeden elektrik alabilecek appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:47 

Eskişehir, Emine Sever, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:03:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvancılık Faaliyetlerinde Uğraşan Çiftçiler de Ucuz Tarifeden Elektrik Alabilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]