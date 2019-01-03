Son Dakika Haberleri: Hayvancılık Hibe Destekleri Açıklandı

Hayvancılık Hibe Destekleri Açıklandı

17 dakika önce

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvancılığa verilecek hibe destekleri hakkında bilgi verildi.

Hayvancılık Hibe Destekleri Açıklandı, System.String[]
Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvancılığa verilecek hibe destekleri hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki illerde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ve kalitenin arttırılmasıyla modern hayvancılık işletmelerinin kurulmasının desteklenmesine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Karar kapsamında TÜRKVET sistemine göre en az bir yıl aktif işletmesi bulunan yetiştiricilere büyükbaş için en az 10, en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş içinse en az 100, en fazla 200 baş anaç kapasiteli ahır ve ağıl yapımı için yüzde 50 hibe desteği verileceği aktarıldı.

Damızlık koç, teke veya boğa alımıyla gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi alımına da yüzde 50 hibe desteği verileceği belirtildi.

Hibe destek programının 2019-2023 yılları arasında uygulanacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:46 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz Projesi, Malatya, Ekonomi
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