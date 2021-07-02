Hayvancılık işletmelerine yönelik yüzde 50 hibe desteği - Son Dakika

Hayvancılık işletmelerine yönelik yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik olarak yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik olarak yüzde 50 hibe desteği verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen bütün hayvan üreticilerinin 1 - 30 temmuz 2021 tarihleri arasında müracaat edebileceğini dile getiren İl Müdürü Osman Akar, "Tarım ve Oman Bakanlığımızın destek vermiş olduğu alanları şöyle sıralayabiliriz. Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, Yeni ahır/ağıl yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcı sistemi Seyyar süt sağım makinesi Süt soğutma tankı Hayvan kaşınma ünitesi Otomatik suluk gibi destekleri veriyoruz" dedi. - ERZURUM

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