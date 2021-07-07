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Hayvancılık merkezi Ağrı'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı hız kazandı - Son Dakika

Hayvancılık merkezi Ağrı'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı hız kazandı

07.07.2021 11:00
Hayvancılık merkezi Ağrı'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı hız kazandı, System.String[]

Türkiye'nin küçük ve büyükbaş hayvan varlığı açısından önde gelen illerinden Ağrı'dan, Kurban Bayramı öncesi büyükşehirler başta olmak üzere, yurdun batısındaki illere kurbanlık sevkiyatı hız kazandı.

Türkiye'nin küçük ve büyükbaş hayvan varlığı açısından önde gelen illerinden Ağrı'dan, Kurban Bayramı öncesi büyükşehirler başta olmak üzere, yurdun batısındaki illere kurbanlık sevkiyatı hız kazandı.

Her yıl Kurban Bayramı döneminde on binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere gönderildiği Ağrı Hayvan Borsası'nda, bayrama sayılı günler kala hareketlilik artmaya başladı.

Kışın ahırda beslenen, yaz aylarında ise zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan hayvanlar, günün ilk ışıklarıyla Ağrı Hayvan Borsası'na getiriliyor.

Borsada vatandaşlar ve besiciler arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Ekipler kurbanlıkları sağlık kontrolünden geçiriyor

Yoğunluğun öğle saatlerine kadar sürdüğü hayvan pazarında, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından kurbanlıkların sağlık kontrolüne ilişkin sıkı denetim yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin 415 bin büyükbaş ve 1 milyon 386 bin küçükbaş hayvan varlığıyla ülkenin önemli üretim yapan yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı süresince batı illerine çok yoğun bir hayvan sevkiyatının olduğunu ifade eden Engin, "Geçen yıl Kurban Bayramı'nda batı illerine 21 bin büyükbaş, 86 bin de küçükbaş hayvanı gönderdik. Şu ana kadar 21 bin 500 büyükbaş hayvan ve 70 bin civarında da küçükbaş hayvan sevki gerçekleşti." dedi.

Geçen yıl içerisinde 102 bin büyükbaş ve 350 binin üzerinde de küçükbaş hayvanı yurdun farklı yerlerine sevk ettiklerini dile getiren Engin, bu yıl daha fazla hayvan sevki beklediklerini aktardı.

"Hayvan sevkiyatında şimdiden geçen yılı geride bıraktık"

Kentin yüzde 75'inin tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağladığını ve batı illerine sevki yapılan hayvanların önemli bir getiri sağladığını belirten Engin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl batı illerine Kurban Bayramı vesilesiyle sevk ettiğimiz hayvanlardan ilimize toplam 350 milyon lira civarında girdi sağlamış olduk. Bu yıl kuraklık da yetiştiriciyi etkiliyor. Bakanlığımızın talimatları ve destekleriyle ilimizde her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Büyükbaş hayvan sevkiyatında şimdiden geçen yılı geride bıraktık. Bu sene yaklaşık 30 bin büyükbaş hayvanı sevk edeceğimizi öngörüyoruz. Yetiştiricilerimiz pandemi ve kuraklık gibi sorunlara rağmen üretmeye devam ediyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Ağrı Hayvan Borsası bölgenin önemli pazarlarından ve ticaretin yoğun yapıldığı bir yerdir."

Ergin, hayvan borsasının yılın her dönemi hareketli olduğunu ve Kurban Bayramı döneminde yoğunluğun daha da arttığını, bölge illerinden de hayvanların pazara getirildiğini belirtti.

Besicilerden Ozan Yıldız ise yaz aylarında yaylada kışın da ahırda beslediği 100 büyükbaş hayvanı İstanbul'a götürmek için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Kurban Bayramı, Türkiye, Tarım, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvancılık merkezi Ağrı'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı hız kazandı - Son Dakika


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