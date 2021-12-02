Hayvancılık OSB'de 500 kişiye istihdam sağlanacak - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da kurulması planlanan Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 500 kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ni ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir çok sektöre destek olduklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Malatya'ya 20 yılda 4,7 milyar lira yatırım yaptığını hatırlatan Çalık, "Yatırımları Malatya'daki çiftçilerimizle üreticilerimizle buluşturduk. Sadece 1,5 milyar lira tarımsal destekte bulunduk. 2,6 milyar lira baraj ve sulamalara yatırım yaptık. 500 milyon lira ormancılık yatırımını Malatyalı hemşerilerimizle buluşturduk. Sadece tarımsal desteklerimiz 2002 yılında 23 milyon iken bugün 106 milyon lira. Tarım Kredi'de verilen destek miktarını tam 479 milyon liraya çıkarttık. Daha önce 3,9 milyondu." ifadelerini kullandı.

Çalık, hayvancılığın gelişmesi noktasında çeşitli destekler verildiğini aktararak, kette 2002'den bu yana hayvancılıkla uğraşan kişilere toplamda 277 milyon lira destek verdiklerini aktardı.

Kentte şu anda 181 bin büyükbaş, 358 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu dile getiren Çalık, şunları kaydetti:

"Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile 20 bin besi hayvanımızı bu bölgeye, üreticilerimize kazandırırken, 500 kişiye de istihdam sağlayacağız. Yazıhan Ovasında yapılacak Seracılık OSB ile ilgili çalışıyoruz. Kayısıyla ilgili bir lisanslı depomuzu açtık, Malatya Büyükşehir Belediyemizde ikinci depoyu Malatyalı üreticilerimize kazandıracak."

Çalık, üreticilerin istek ve taleplerini dinledi.

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli de ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, bu süreçte üreticiler olarak devletin yanında olduklarını kaydetti.