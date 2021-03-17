"Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli Projesi" devam ediyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Hasan Öz ve Yenipazar İlçe Müdürü Salih Kalçık ile Yenipazar ilçesi Danişment köyünde hayata geçirilen "Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli Projesi" alanında incelemelerde bulundu.

Köy muhtarı Osman Kaplan'ın da katılımıyla projenin uygulandığı ağılda incelemelerde bulunan Yoldaş, şöyle konuştu:

"İlimizden ülkemiz tarımına örnek olacak bir projeyi bundan 2 sene önce Danişment köyümüzde hayata geçirmiştik. 3 yıl içinde tamamlamış olacağız. İlk etapta 2 bin baş kapasiteli süt ve et koyunculuk işletmesi, sonraki aşamada 500 baş kapasiteli süt sığırcılığı işletmesi olarak planladığımız hedefimize adım adım ilerliyoruz. Proje ile 19 hayvancılık işletme maliyeti yerine bir işletme maliyeti sağlayacağız. İl Müdürlüğümüzün sağlamış olduğu teknik destekle yürütülen projeye, 8 koç desteğinde bulunduk. Ayrıca 200 dekar alanda mera ıslah ve amenajmanı gerçekleştirilecek olup, bu yıl içinde yem bitkileri ekilişi bazında tohum temininde yüzde 100 destek sağlayacağız. Çiftçi Katkısı ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 14. Etap kapsamında destekleme veya Bakanlığımızda mevcut bulunan başka bütçe kalemlerinden bu projemizin finansmanın sağlamayı hedefliyoruz."

Yoldaş, profesyonel yönetilecek bir hayvancılık işletmesi ve entegre tesis kurdurulduğunu aktardı.

Yıllık bazda Danişment köyünde elde edilen 900 bin lira gelirin yüzde 666 artırılarak 6 milyon liraya çıkarılmasının hedeflendiğini bildiren Yoldaş, "İl/İlçe Müdürlüğümüz danışmanlığında ve kontrolünde Danişment Tarım Hayvancılık Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine bilimsel bilgi ışığında profesyonelce, bu proje ile nihayetinde mevcut köyde katma değeri yüksek hayvansal ürün üretimi (Danişment sütü, peyniri, yoğurdu vb.) yaptırılarak yurt içine ve yurt dışına pazarlattırılabileceği ve ilgili köyde mevcut durumu tersine dönüştürecek bir hayvancılığın sürdürülebilir kılınarak diğer köylerimize de örnek olacağının kanaatindeyim." dedi.