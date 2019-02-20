Hayvancılık projelerine yüzde 50 hibe desteği
11 dakika önce
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına yüzde 50 oranında hibe verilecek.
Güneydoğu Anadolu
, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz
ve Konya
Ovası Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına yüzde 50 oranında hibe verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:50
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