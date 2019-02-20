Son Dakika Haberleri: Hayvancılık projelerine yüzde 50 hibe desteği

Hayvancılık projelerine yüzde 50 hibe desteği

11 dakika önce

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına yüzde 50 oranında hibe verilecek.

Hayvancılık projelerine yüzde 50 hibe desteği, System.String[]
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına yüzde 50 oranında hibe verilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:50 

Konya, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Kent Diken Üstünde! 3 Gün Arayla İki Dev Obruk Oluştu Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira

Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 10:01:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvancılık projelerine yüzde 50 hibe desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]