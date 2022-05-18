Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı

18.05.2022 01:37

Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı Milas'ta bir firmaya ait hayvancılık tesislerinde çıkan yangında tonlarca yem yandı, maddi hasarın oldukça büyük olduğu belirtildi Muğla'nın Milas İlçesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam...

Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı

Milas'ta bir firmaya ait hayvancılık tesislerinde çıkan yangında tonlarca yem yandı, maddi hasarın oldukça büyük olduğu belirtildi

MUĞLA - Muğla'nın Milas İlçesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden besihane yangınında tonlarca yem yandı. Muğla Büyükşehir İtfaiyesi tarafından müdahale edilen yangında itfaiye ekipleri ve tankerlerin yanı sıra iş makinelerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasarın çok büyük olduğu belirtildi.

Yangın akşam saatlerinde Milas Yaşyer Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait hayvancılık tesislerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde hayvancılık tesislerinde bulunan yem, saman ve ot deposundan dumanların yükseldiğini görenler bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede tüm depoyu saran alevleri söndürmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri adeta zamanla yarıştı. Yangının tonlarca saman ve ot yüklü depoya tamamen sarması üzerine bölgeye su takviyesi sağlayan tankerler de sevk edildi. Bir yandan alevlere su sıkılıp depodaki ot, saman ve yemler kurtarılmaya çalışırken, diğer yandan iş makineleri alevlerin arasından hayvan yemlerini kurtarmak için mücadele etti.

Gece yarılarına kadar yoğun bir şekilde devam eden söndürme çalışmalarında yangının kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Kılıç Tarım ve Hayvancılık Tesisleri'nde çıkan yangında maddi hasarın oldukça büyük olduğu, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı
Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı
Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı
Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı
Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı
Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı

YORUMLAR
500
Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
01:03 DEVA Partisi lideri Babacan, Metaverse mitinginde 25 yaşın altındaki gençlere bedava internet vaadinde bulundu
00:51 Resmi olarak NATO üyeliğine başvuran Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 03:10:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler, geceyi aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement