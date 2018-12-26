Hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği
1 saat önce
Yeni ağıl yapımı ve tadilat işlerini içeren inşaat, damızlık hayvan alımı ile makine ve ekipman alımına yüzde 50 hibe desteği verilecek.
Yeni ağıl yapımı ve tadilat işlerini içeren inşaat, damızlık hayvan alımı ile makine ve ekipman alımına yüzde 50 hibe desteği verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:38
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