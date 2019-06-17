Son Dakika Haberleri: Hayvancılıkla ilgili çağrı merkezi talebi
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Hayvancılıkla ilgili çağrı merkezi talebi

2 saat önce

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, tarım ve hayvancılıkla ilgili çağrı merkezi kurulmasını istedi.

Hayvancılıkla ilgili çağrı merkezi talebi, System.String[]
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, tarım ve hayvancılıkla ilgili çağrı merkezi kurulmasını istedi.Birlikten yapılan açıklamaya göre, Özcan, Damızlık Yetiştirici Birlikleri toplantısında, birliklerin ve üyelerinin sıkıntıları ve bunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerini aktardı.
Özcan, "Bu dönemde girdi fiyatları sebebiyle zor günler geçiren yetiştiriciyi en azından bu dertten kurtaralım. Mevzuatlar doğrultusunda üyelerimizden almak zorunda olduğumuz hizmet bedeli ödemesini kökten kaldıralım." ifadesini kullandı.
Türkiye genelinde yetiştiricilerden ücret almadan veya cüzi bir ücretle bir ay içinde hayvanlarda küpeleme yapabileceklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:
"Tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü problemde ya da öneride tek muhatap olmalı. Günümüz teknolojisinin hizmetlerinden de yararlanılarak bir çağrı merkezi kurulmalı. Hayvanların kimliklendirilmesi, küpelenmesi, suni tohumlama talebi, destekleme bilgi dökümü, diğer danışmanlık hizmetleri için 7 gün 24 saat ulaşılabilen bir sistemin projelendirilmesi gerekli. Bu proje uygulanırsa yetiştirici bakanlığa, bakanlıkta yetiştiriciye ulaşabilecek."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:18 Kaynak: AA
Merkez, Türkiye
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