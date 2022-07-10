Hayvancılıkla uğraşan aileler 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştı - Son Dakika
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Hayvancılıkla uğraşan aileler 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştı

10.07.2022 13:02

Hakkari'nin Durankaya beldesinde hayvanlarını otlatmak için 2 bin 800 rakımlı yaylaya çıkan yaklaşık 20 aile, kurdukları kıl çadırlarda bayramlaştı.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde hayvanlarını otlatmak için 2 bin 800 rakımlı yaylaya çıkan yaklaşık 20 aile, kurdukları kıl çadırlarda bayramlaştı.

Beldeye bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki aileler, hayvanlarını çıkardıkları Karadağ eteklerindeki 2 bin 800 rakımlı Aveğak Yaylası'nda bayramı karşıladı.

Her ailenin kurban kestiği yaylada, etler eşit parçalara bölünerek köydeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Asırlık toplu bayramlaşma geleneğini burada da sürdüren yayla sakinleri, birbirlerinin çadırlarını ziyaret ederek bayramlaştı, ikramlardan yedi.

Bayramlaşmanın ardından günlük işlerine devam eden aileler, sağdıkları hayvanları yemledi, bakımlarını yaptı. Sağım sırasında annelerine yardımcı olan çocuklar da daha sonra oyunlar oynayarak eğlendi.

Yayla sakinlerinden Resul Çiftçi, AA muhabirine, burada yaklaşık 2 bin koyunun olduğunu söyledi.

Mahalledeki yaklaşık 20 ailenin yaylaya gelerek 3 ay kaldığını anlatan Çiftçi, "Burada elde ettiğimiz sütten peynir ve tereyağı yapıyoruz. İhtiyacımızdan fazlasını müşterilere satıyoruz. Yaylada bayramı kutluyoruz. Beraber çadırları gezip bayramı kutladık. Her hane bir kurban kesti. Etleri ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz. Burası çok güzel bir yer. Yaylada bulunmaktan çok memnunum." diye konuştu.

Adnan Üzüm ise bayramın yaylada güzel geçtiğini ve toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdüklerini dile getirerek, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Her mevsimin kendisine göre zorluğu var. Hayvancılık da zor bir meslek. Şu an kadınlar koyunları sağıyor. Elde edilen peynir ve tereyağını satarak gelir elde ediyoruz." dedi.

Kadınlardan Zehra Çiftçi ise özel günler ve bayramda da hayvanların bakımını aksatmadıklarını belirterek "Aylarca koyun, keçi ve kuzuların peşindeyiz. Sabah kalkıp ev işlerini yapıyoruz. Daha sonra koyunları sağıyoruz. Bugün de kurban kestik. Bayramı burada geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Durankaya, Karadağ, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvancılıkla uğraşan aileler 2 bin 800 rakımlı yaylada bayramlaştı - Son Dakika

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