Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan aileler, kış şartlarında zorlu mesai harcıyor.

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan aileler, kış şartlarında zorlu mesai harcıyor.


Hayvanlarının bakımlarını, su ve yem ihtiyaçlarını karşılamak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan aileler; yorucu, soğuk ve zorlu bir yaşam sürdürüyor. Hayvan sahiplerinden Emrullah Aslan, geçimlerini hayvancılıkla sağladığını belirterek, "Dedemizden ve babamızdan sonra biz de hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık üzerinedir. Kış için meşe ağaçlarını kesip getirip hayvanlara yediriyoruz. Yaz aylarında da otları toplayıp kış mevsiminde hayvanlara yediriyoruz. Kışın hayvanlarla meşgulüz. Gece ahıra kapatıp gündüz dışarı bırakıyoruz. Zorlu ve zahmetli bir iştir, masraflıdır. Babalarımızdan öğrendiğimiz hayvancılık mesleğini çocuklarımıza da öğretiyoruz" dedi.


Hem okuyor hem ailesine yardım ediyor


Büyüdüğünde polis olmayı isteyen Fırat Aslan ise beşinci sınıfa gittiğini dile getirerek, "Okuldan gelince babama ve amcam Emrullah Aslan'a hayvanların bakımında yardım ediyorum. Hayvanları da çok seviyorum. 11 yaşındayım. Okuldan sonra defterimi kitabımı alıp babam ve amcamın yanına geliyorum. Hem çalışıp hem onlara yardım ediyorum. Büyüyünce polis olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


Besicilik yapan Maşallah Aslan da, zorlu kış şartlarında hayvanlara ailece baktıklarını söyleyerek, "Bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları en çok da besicileri etkiliyor. Hizan ilçesindeki besiciler, yazın topladıkları ot ve meşe dallarını kar üzerinde hayvanlarına vererek besliyor" diye konuştu. - BİTLİS

Bitlis, Hizan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:25 Kaynak: İHA
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