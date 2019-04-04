Son Dakika Haberleri: Hayvancılıkla Uğraşan Köylerimizi Çamurlu Yollardan Kurtaracağız"

Hayvancılıkla Uğraşan Köylerimizi Çamurlu Yollardan Kurtaracağız"

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylerde yağışlardan sonra oluşan çamur birikintilerinin giderilmesi için köylere kilitli parke taşı döşeme işine ağırlık verileceği bildirildi.

Hayvancılıkla Uğraşan Köylerimizi Çamurlu Yollardan Kurtaracağız
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylerde yağışlardan sonra oluşan çamur birikintilerinin giderilmesi için köylere kilitli parke taşı döşeme işine ağırlık verileceği bildirildi.

İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt ile beraber, kilitli parke işi yapılacak olan alanı incelemek üzere Büyükaslıhanlar köyünü ziyaret etti. Kaymakam Abbasoğlu vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Köy halkının, hayvanlarının sulamasının yapıldığı bölgede de incelemelerde bulunarak, bu alanın çamurdan kurtarılıp daha kullanışlı hale getirilmesine yönelik neler yapılabilceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Köy kahvesindeki vatandaşlarla çay içip sohbet eden eden Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "İnşallah parke taşı döşeme işini nihayete erdireceğiz. Bununla birlikte köyümüzdeki ve diğer köylerimizdeki var olan eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir. Köylümüzün derdini çözmek her zman öncelikli görevimizdir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:31 Kaynak: İHA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam
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