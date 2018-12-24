Hayvancılıkta “acil önlemler paketi”
1 saat önce
Yılbaşında devreye girecek pakette hayvan ithalatı, çiğ süt primi ve yem ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması gibi konular yer alıyor.
Yılbaşında devreye girecek pakette hayvan ithalatı, çiğ süt primi ve yem ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması gibi konular yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:03
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