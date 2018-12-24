Son Dakika Haberleri: Hayvancılıkta “acil önlemler paketi”

Hayvancılıkta “acil önlemler paketi”

1 saat önce

Yılbaşında devreye girecek pakette hayvan ithalatı, çiğ süt primi ve yem ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması gibi konular yer alıyor.

Hayvancılıkta “acil önlemler paketi”, System.String[]
Yılbaşında devreye girecek pakette hayvan ithalatı, çiğ süt primi ve yem ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması gibi konular yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:03 

Ekonomi
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