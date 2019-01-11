Hayvancılıkta "Elektronik Küpe" Hazırlığı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve hayvancılıkta yüksek teknolojiye geçişi önemsediklerini belirterek, bu kapsamda yerli teknoloji kullanılarak hazırlanan elektronik küpelerin büyükbaş hayvanlarda test çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve hayvancılıkta yüksek teknolojiye geçişi önemsediklerini belirterek, bu kapsamda yerli teknoloji kullanılarak hazırlanan elektronik küpelerin büyükbaş hayvanlarda test çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Pakdemirli, "Yakın gelecekte bu küpelerin yaygınlaştırılmasıyla hayvanların kızgınlık dönemleri, günlük yaşamı, takip, sayım ve kesim gibi konulardaki verilerine anında ulaşmış olacağız." dedi.



Pakdemirli, Tarım Bayramı kapsamında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen "Tarım Eğitiminin 173. Yılı" toplantısında konuştu.



Babasının hocalık yaptığı üniversitede kürsüye çıkmanın gururunu yaşadığını dile getiren Pakdemirli, öğretim üyeleri ve basın mensuplarına, büyükbaş hayvanlar için geliştirilen yerli üretim elektronik küpeyi gösterdi.



Bakan Pakdemirli, bu küpe için pilot proje başlattıklarını belirterek, "TİGEM çiftliklerinde yapılıyor. Şu an 20 binlik üretim söz konusu." ifadesini kullandı.



Elektronik küpenin yaklaşık 17 milyon hayvana takılacağını söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Yakın gelecekte bu küpelerin yaygınlaştırılmasıyla hayvanların, kızgınlık dönemleri, günlük yaşamı, takip, sayım ve kesim gibi konulardaki verilerine anında ulaşmış olacağız. Bu prototip biraz büyük, küçülecek. İçinde bir tane cep telefonu var. Hayvanın sıcaklığını ölçecek, diyecek ki 'Merhaba benim adım Sarıkız. Vücut ısım 35 derece', hatta 'kızıştım' diyecek. Veteriner gelecek suni dölleme yapılacak.



Bir hayvan kurban için geldiyse nereden geldiğini bir aplikasyonla öğrenebileceksiniz. Karantina bölgesi mi var, dışına çıktı mı, çıkmadı mı görebileceksiniz. Dünyada pili 3-4 sene dayanan bir küpe yok. Bir Türk firma ile çalışıyoruz. Yerli ve milli olması da çok hoş. İnşallah başarıyla uygulamaya geçeceğiz."



Pakdemirli, elektronik küpelerin yaygınlaştırılması sayesinde gerekli hallerde acil bilgiye ulaşılacağını ve müdahalede bulunulacağını da dile getirdi.



Kenevir üretimi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine ilişkin açıklamalarına değinen Pakdemirli, 19 ilde kenevir üretimine izin verdiklerini, arz ve talebe göre lokasyonları büyüteceklerini söyledi.



Pakdemirli, kenevirin çok değerli bir sanayi ham maddesi olduğuna işaret ederek, bu konuda Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle bir araştırma projesinin yürütüldüğünü anlattı.



Bakan Pakdemirli, "Önümüzdeki dönemde, ekolojik olarak kenevir üretiminin yapılacağı yeni yerlere izin vereceğiz. Bu konuda arkadaşlar çalışıyor. Araştırma projemizin çıktılarını da hem üreticilerimiz hem sektörle paylaşacağız." dedi.



Atık yönetimi konusunda önemli bir basamak olan plastik poşetlerin kullanımını azaltmaya yönelik bir adım attıklarını hatırlatan Pakdemirli, bunu yaparken bir anlamda ücretli poşetlerle doğaya saygı için yatırımda bulunduklarını belirtti.



Bakan Pakdemirli, insana, bitkiye, hayvana ve çevreye duyarlı hassas tarım uygulamalarını hayata geçirdiklerini, çiftçilerin yol göstericiliğiyle daha iyi politikalar getireceklerini ifade etti.



Tarımsal hasıla, hayvancılık, tohum arz güvenliği, erozyonla mücadele, meteorolojik veri çalışmaları, havza bazlı üretim, yer altı barajları konularındaki çalışmalarını anlatan Pakdemirli, İzmir'de yapılması planlanan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin de bilgi verdi.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da tarımın önemine işaret ederek, bu alandaki yeni teknolojilere yönelik farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi.



Toplantının ardından Bakan Pakdemirli, kampüs içindeki kafeteryaya giderek öğrencilerle sohbet etti ve bir öğrencinin cep telefonuyla öz çekim yaptı.

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