Hayvanlar 40 dereceyi aşan sıcakta hortumla su tutularak serinletiliyor - Son Dakika

DENİZLİ'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi Çamlık Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlar, görevliler tarafından belirli aralıkla hortumla su tutularak serinletiliyor.
Denizli kent merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, gölgede 40 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerde ağaç altında güneşten korunmaya; dondurma, soğuk su gibi yiyecek ve içeceklerle serinlemeye çalışıyor. Normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından sadece insanlar değil, hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Çamlık Mesireliği'ndeki hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar için görevliler, hortumla çare buldu. Sıcaktan bunalan hayvanlar, belli aralıklarla hortumla tutulan suyla serinletiliyor. Hortumu gören hayvanlar, hemen görevlilerin yanına koşuyor ve vücutlarına tutulan suyla serinlemenin keyfini yaşıyor.
Hayvanlara günde en az iki kez su tutarak serinleten görevli Erol Şanal, "Hayvanat bahçemizde 2 deve, 2 devekuşunun yanı sıra kanatlı havyanlar da var. Onları günde en az iki kez serinletiyoruz. İnsanların da nasıl rahatlamaya ihtiyacı oluyorsa, biz de onları hortumla ıslatarak serinlemelerini sağlıyoruz. Develere, deve kuşlarına ve kuşlara hortumla su tutuyoruz. Bu sıcak havalarda onları serinletmek bizim vicdanen görevimizdir" dedi.