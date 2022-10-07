Tavuğun horoz için yaptıkları sosyal medyada ilgi çekti: İşte gerçek aşk bu

Hayvanlar aleminde yaşanan ilginç olaylar sosyal paylaşım sitelerinde ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak aynı kümeste yaşayan horoz ile tavuk arasında yaşlananlar "İşte gerçek aşk" notuyla paylaşılıyor.

HOROZU KAFESE KAPATTI

Paylaşılan videoda horoz, aynı kümeste yaşadığı tavuğun yanından alınıp kafese kapatılıyor. Kafesin kapısını horozun çıkmaması için birçok noktadan kilitleyen sahibi, daha sonra neler yaşandığını kayıt altına almak için tavuğu o noktaya bırakıyor.

KİLİTLİ NOKTALARI TEK TEK AÇTI

Büyük bir azimle horozun kapatıldığı kafesin kilitli noktalarını gagasıyla tek tek açan tavuk, sonunda amacına ulaşıyor. Bu anlara ilişin video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Horoz ile tavuğun birbirlerine kavuştuktan sonraki davranışları ise görülmeye değerdi.