Hayvanlar arazisinde otladı, diye baba-oğlu öldürdü - Son Dakika
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Hayvanlar arazisinde otladı, diye baba-oğlu öldürdü

21.05.2022 17:54

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde Ahmet Koç, hayvanlarının arazisinde otladığı gerekçesiyle tartıştığı Harun Karakuş (42) ve oğlu Berat Karakuş'u (18) tabanca ile ateş ederek öldürdü.

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde Ahmet Koç, hayvanlarının arazisinde otladığı gerekçesiyle tartıştığı Harun Karakuş (42) ve oğlu Berat Karakuş'u (18) tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Koç, Harun Karakuş'a küçükbaşları arazisine girerek otladığı için tepki gösterdi. Çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Ahmet Koç, üzerindeki tabancayı çıkarıp, Harun Karakuş ile kavgaya dahil olan oğlu Berat Karakuş'a ateş etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Koç ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Hayvanlar arazisinde otladı, diye baba-oğlu öldürdü
Hayvanlar arazisinde otladı, diye baba-oğlu öldürdü
Hayvanlar arazisinde otladı, diye baba-oğlu öldürdü
Hayvanlar arazisinde otladı, diye baba-oğlu öldürdü

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Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Ahmet Koç, Elmadağ, Silah, Güncel, Son Dakika

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