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“Hayvanlar Hakkında Bir Konser”

1 saat önce

Sanatatak, B-Inspired serisinin ikinci konseri için bu kez ilhamını 16. İstanbul Bienali'nden alıyor; 25 Eylül Çarşamba günü "Hayvanlar Hakkında Bir Konser" Babylon sahnesine konuk oluyor.

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Sanatatak, B-Inspired serisinin ikinci konseri için bu kez ilhamını 16. İstanbul Bienali'nden alıyor; 25 Eylül Çarşamba günü "Hayvanlar Hakkında Bir Konser" Babylon sahnesine konuk oluyor.
İstanbul Bienali, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:04 
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