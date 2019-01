Hayvanlar İçin 15 Yıldır Doğaya Yem Bırakıyor

Niğde'de hayvansever Ümit Kaya, kış aylarında kar altında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için 15 yıldır her hafta doğaya yem bırakıyor.

ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de hayvansever Ümit Kaya, kış aylarında kar altında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için 15 yıldır her hafta doğaya yem bırakıyor.



Doğa sporlarıyla uğraşan ve hayvan sevgisiyle büyüyen 46 yaşındaki Kaya, kış aylarında özellikle yaban hayvanlarının karnını doyurmak için çaba gösteriyor.



Fırsat buldukça 15 yıldır her hafta yaklaşık 150 kilometre yol kat ederek, imkanı ölçüsünde aldığı, hayırseverlerin de yardımıyla fırınlardan topladığı ekmekleri ve hububatçılardan temin ettiği yemleri dağlarda hayvanların ulaşabileceği yerlere bırakıyor.



Kaya, yerleşim yerlerinin uzağındaki kedi ve köpekler, yol kenarlarında kuşlar ve dağlarda kurt, tilki gibi yabani hayvanlar için yem bırakarak örnek davranış sergiliyor.



Sanayide otomotiv tamiri üzerine dükkanı bulunan Kaya, AA muhabirine, 15 yıldır özellikle kış aylarında hayvanlara yem dağıttığını söyledi.



Genellikle kurt, tilki ve kuşlara, şehir merkezine yakın yerlerde de köpek ve kedilere yem bıraktığını belirten Kaya, "Fırsat buldukça her hafta sonu yem dağıtıyorum. Fırınlardan topladığım ekmekleri, pazardan aldığım yemleri hayvanlara veriyorum. Dağlara geldiğimde yabani hayvanlara yemi bırakıyorum. Onlarla fazla haşır neşir olmuyoruz çünkü onların doğası gereği yabani kalması gerekiyor. Ağaç diplerinde kuşlara, açık alanda kurtlara, tilkilere bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bazı insanların hayvanlara kötü davrandığını, bunu yapmamaları gerektiğini dile getiren Kaya, hayvanların da insanlar gibi bu dünyada yaşam hakkı olduğuna işaret etti.



"Aileler çocuklara bu işleri öğretsin"



Ailelerin çocuklarına hayvan, doğa ve ağaç sevgisini aşılamaları gerektiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:



"Benim vereceğim mesaj, aileler çocuklara bu işleri öğretsin. İmkanları oldukça sokaklara yem, yazın pencerelerinin önüne su bıraksınlar. Hayvanların bunlara ihtiyacı var. Bazen hayvanlarla karşılaştığımızda onların gerçekten acıktığını görüyoruz. Kışın hayvanların yem bulması gerçekten çok zor. Genelde hayvanlar yem bulmak için köylere ya da şehirlere iniyor. Köylüler de yabani hayvan olduğu için zarar verebiliyor. Bilinçli olsunlar, yapmasınlar. Köyün dışına yem bırakabilirler, bu şekilde de köye gelmezler. Hayvanların isteme şansı yok, markete gidip de alışveriş yapma durumu yok, insanların bunu düşünmesi gerekiyor. Kendilerini onların yerine koyup, doğada nasıl yaşanır diye düşünmeleri gerekiyor. Evlerine giderken bir ekmek fazla alıp dışarıya bıraksınlar, kuşlar, kediler, köpekler yesin. İnsanlar duyarlı olsun."

