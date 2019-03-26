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Hayvanlar İçin 5 Yıldızlı Otel Konforunda Proje Geliştirdi

1 saat önce

Hayvanlar için 5 yıldızlı otel konforunda proje geliştirdiKAYSERİ - Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuyan 12 yaşındaki Osman Ünal, geliştirdiği proje ile sokak hayvanlarının sıkıntılarını en aza indirmek için barınak geliştirdi.

Hayvanlar İçin 5 Yıldızlı Otel Konforunda Proje Geliştirdi, System.String[]
Hayvanlar için 5 yıldızlı otel konforunda proje geliştirdi

KAYSERİ - Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuyan 12 yaşındaki Osman Ünal, geliştirdiği proje ile sokak hayvanlarının sıkıntılarını en aza indirmek için barınak geliştirdi.
Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuyan 12 yaşındaki Osman Ünal, sokak hayvanlarının yaşadığı sıkıntıları görünce harekete geçti. İçerisinde havalandırma fanı, besin üniteleri ve hayvanların kaşınacağı fırçalarında yer aldığı barınak geliştiren Ünal, sokak hayvanların sıkıntısını en aza indirmek istiyor.
Projesi ile TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na da katılan Ünal, "Bu projenin amacı sokak hayvanlarının sıkıntılarını minimuma indirmektir. Sokak hayvanları birçok sıkıntı çekiyor. Bu projede de hayvanların birçok temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Besin ihtiyaçları, kaşınma ihtiyaçları ve barınma ihtiyaçları bu proje ile karşılanıyor. Projemizin içerisinde yer alan besin üniteleri telefonla kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda içerisinde yer alan fanlarla ünitenin havalandırılması yapılmaktadır. Hayvanlar bu üniteye geldiği zaman bu kulübenin içerisine rahatlıkla girebilir ve ihtiyaçlarını karşılayabilirler" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Akşemseddin, Niğde, Genel
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