Hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika
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Hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

6 saat önce

Malatya'da soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları ile sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı, System.String[]

Malatya'da soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları ile sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi bağlı ekipler tarafından Malatya'da birçok noktada bulunan bayat ekmek toplama kutlarında toplanan ekmekler, Malatya genelindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler, mezbahanelerden temin edilen etler ile hazır mamalar Beylerderesi, Onbin Konutlarının bulunduğu alan ile 1. Organize Sanayi Bölgelerine bırakıldı. Ayrıca kanatlı hayvanlar için de bol miktarda yem belirlenen alanlara bırakıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ayrıca Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanında bulunan hayvanların da bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Barınağa getirilen hayvanlar her türlü bakım ve tedavileri yapılarak barınakta kaldıkları süre içerisinde hazır mamalarla besleniyorlar.


Barınağın kapalı alanları alttan ısıtmalı olup hayvanlar soğuk kış günlerinde üşümüyor ve gıda ihtiyacı duymuyorlar. Yavru hayvanların kaldığı barınak bölümlerine ise kalın talaş serilerek hayvanların üşümelerinin önüne geçiliyor. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:49 Kaynak: İHA
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