Hayvanlar İçin Kış Beslenmesi ve Bakım Uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, hayvan yetiştiricilerine kış beslenme ve bakım uyarısında bulundu.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, hayvan yetiştiricilerine kış beslenme ve bakım uyarısında bulundu.



Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde hayvanların da insanlar gibi soğuktan etkilendiğine işaret etti.



Hayvanların bakım ve beslenmesinin yanında ahır ve barınaklarının da havalandırılması ve temiz tutulması gerektiğini vurgulayan Demir, "Hayvanlar da insanlar gibi enerjisini yiyeceklerden alır. Kış mevsimi süresince hayvanlara verilecek yiyeceklerde küflenme ve bozulma olabilir. Bu nedenle yiyecekler kontrol edilmeli, bozulma varsa hayvana verilmemelidir." dedi.



Yiyeceklerinin mısır ağırlıklı, buğday, arpa yulaf gibi yemler, öğütme yerine kırarak veya ezme şeklinde verilirse hayvanların enerji ihtiyacının büyük oranda karşılanacağını anlatan Demir, "Şeker pancarı küspesi ve melez ile de nispeten enerji ihtiyacı karşılanır. Yine kaba yem olarak buğday ve arpa samanı yanında çayır otu, yonca, fiğ samanı ve mısır silajı da hayvanların enerji ve protein ihtiyacını karşılamada çok önemlidir." diye konuştu.



Demir, hayvanların beslenmesinin yanı sıra içme suyu ile ahır ve barınakların ısı durumuna da dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

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