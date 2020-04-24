Hayvanlar köye yalnız dönünce acı olay ortaya çıktı - Son Dakika

Hayvanlar köye yalnız dönünce acı olay ortaya çıktı
36 dakika önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir kişinin ölümü, otlattığı hayvanların yalnız başına köye dönmesiyle ortaya çıktı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir kişinin ölümü, otlattığı hayvanların yalnız başına köye dönmesiyle ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Aksu köyünde ikamet eden Mehmet Güneş (35), hayvanlarını otlatmak için köyün yakınlarındaki Gevrik mevkiine götürdü. Akşam saatlerinde Güneş'in otlattığı büyük baş hayvanlar köye döndü. Güneş köye dönmeyince ailesi durumdan şüphelenerek şahsı aramaya başladı. Köy korucuları ve köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında Mehmet Güneş'in cansız bedeni bir dere yatağı kenarında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güneş'in öldüğünü belirlerken jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çalışmalarda bulundu. Kayalıklardan yuvarlanarak dere yatağı kenarına düşüp öldüğü tahmin edilen Mehmet Güneş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:20 Kaynak: İHA
Son Dakika Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Bitlis'te traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü