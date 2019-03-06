Son Dakika Haberleri: Hayvanlar, Tahta Köprüden İp Gibi Dizilip Geçiyor

Hayvanlar, Tahta Köprüden İp Gibi Dizilip Geçiyor

22 dakika önce

Bingöl'de, Peri Çayı üzerine kurulan bir tahta köprüden hem insanlar, hem de hayvanlar geçiyor.

Hayvanlar, Tahta Köprüden İp Gibi Dizilip Geçiyor, System.String[]
Bingöl'de, Peri Çayı üzerine kurulan bir tahta köprüden hem insanlar, hem de hayvanlar geçiyor. Hayvanların ip gibi dizilip geçmesi ise ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü ile Yukarısalkımlar mezrasını Peri çayı bölüyor. Köy ile mezra arası ulaşım ise vatandaşlar tarafından yapılan tahta köprü ile kısa yoldan sağlanıyor. Hem insanların, hem de hayvanların kullandığı köprünün zaman zaman bölgedeki karın erimesi ve yoğun yağışlar nedeniyle akıntıya kapılıp gittiği belirtiliyor.

Koyunları ile köprüden geçen Hüseyin Sağlık, "Köprümüz yok. Yıllardır ağaçtan yaptığımız köprüden geçiyoruz. Baharla birlikte coşan sular köprümüzü götürüyor. Öğrencilerimiz var. İki tane güzergah kullanmak zorundayız, mezralar arasında sıkıntı yaşıyoruz" diyerek içinde bulundukları durumu aktardı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

Elmalı, Yedisu, Bingöl, Güncel
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