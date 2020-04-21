Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı - Son Dakika

Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı

6 saat önce

Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralıERZURUM'un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle kavga çıktı.

Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı, System.String[]

Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı

ERZURUM'un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Aşkale'nin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinde yaşayan iki grup, birkaç gün önce hayvanların tarlaya girmesi nedeniyle arazide kavga etti. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, büyüklerin araya girmesiyle sona erdi. Kavga eden gruplar, dün, bu kez ilçe merkezinde karşı karşıya geldi. Merkez Çarşı Cami önünde yine kavga eden kişilere polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü Aşkale'de, durumu ağır olan 3 kişi ise sevk edildiği Erzurum'daki hastanelerde tedaviye alındı. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 5 kişinin haklarındaki işlem tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılacaklar.

ELLERİNDE SOPALARLA GİTTİLER

Aşkale ilçe merkezinde meydana gelen kavga öncesi güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki kameralar, ellerinde sopalarla yürüyen grubu saniye saniye kaydetti. İlçe halkının şaşkın bakışları arasında kavga ettikleri Merkez Camii'ne yürüdükleri kameralar tarafından kaydedildi.

KORONAVİRÜS OLMASAYDI KAVGA OLMAZDI

Tosunlu ve Çatören mahalleleleri arasında yeni bir kavga yaşanmaması için jandarma geniş çaplı tedbir aldı. Jandarma, mahallelere giriş çıkışlarını kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan 7 yaralının tedavisi ise sürüyor. Bu arada iki mahalle arasında üçüncü kavganın yaşandığını belirten Tosunlu mahallesinden Lütfü Şişman (70), "Bu kavga  üçüncü kavgamız. İlkinde benim birader gitmiş orada birini dövmüş arazi için. Yani bu zamanlarda arazide de bir şey yok. Bu duruma titizlik ya da terslik diyelim. İkinci kavga onlarda Aşkale'de benim biraderi dört kişi birleşip dövdüler. Son kavgada da Çatören'liler tedbirli gidince ilçeye bizimkiler tedbilrlerini alıp ilçeye gitmişler. Bu durumdan benim Allah için haberim olmadı. İnsan odur ki pisliği def etsin. Herkes bana 'sen neredesin' diye sitem ediyor. Bu olaylar böyle büyüdü diye. Ama Allah belasını versin bu virüs yüzünden dışarıya çıkamıyorum ki. Virüs böyle bindi boynumuza, dışarı çıkamıyorum. Kötülük almış yürümüş.  Herkes bir birini suçluyor. Yaralıların durumu hakkında bilgi aldım iyiye doğru gidiyormuş. İnşallah bu durumlar tez zamanda biter" diye konuştu.


Jandarma, Aşkale, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:43 Kaynak: DHA

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