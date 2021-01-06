Hayvanlara bruselloz ve tüberküloz kontrolleri - Son Dakika

Hayvanlara bruselloz ve tüberküloz kontrolleri

06.01.2021 12:40
Hayvanlara bruselloz ve tüberküloz kontrolleri, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hastalıktan ari bir büyükbaş hayvan işletmesinde bruselloz ve tüberküloz denetimi yapıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hastalıktan ari bir büyükbaş hayvan işletmesinde bruselloz ve tüberküloz denetimi yapıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince hayvan hastalıklarına yönelik çeşitli denetim ve kontroller gerçekleştiriliyor. Ergene ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde bulunan hastalıktan ari büyükbaş hayvan işletmesinde de çeşitli kontroller yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından bruselloz ve tüberküloz yönünden hayvanlar üzerinde çeşitli kontroller gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Hayvanlara bruselloz ve tüberküloz kontrolleri
Hayvanlara bruselloz ve tüberküloz kontrolleri
Hayvanlara bruselloz ve tüberküloz kontrolleri

Veteriner, Tekirdağ, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hayvanlara bruselloz ve tüberküloz kontrolleri - Son Dakika Ekonomi


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