Hayvanlara bruselloz ve tüberküloz kontrolleri
06.01.2021 12:40
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hastalıktan ari bir büyükbaş hayvan işletmesinde bruselloz ve tüberküloz denetimi yapıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hastalıktan ari bir büyükbaş hayvan işletmesinde bruselloz ve tüberküloz denetimi yapıldı.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince hayvan hastalıklarına yönelik çeşitli denetim ve kontroller gerçekleştiriliyor. Ergene ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde bulunan hastalıktan ari büyükbaş hayvan işletmesinde de çeşitli kontroller yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından bruselloz ve tüberküloz yönünden hayvanlar üzerinde çeşitli kontroller gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Son Dakika! Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar ABD'yi karıştıran ses kaydı: Kongre Binası'nı hedef alıp Süleymani'nin intikamını alacağız HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim