Hayvanlara bruselloz ve tüberküloz kontrolleri

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hastalıktan ari bir büyükbaş hayvan işletmesinde bruselloz ve tüberküloz denetimi yapıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hastalıktan ari bir büyükbaş hayvan işletmesinde bruselloz ve tüberküloz denetimi yapıldı. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince hayvan hastalıklarına yönelik çeşitli denetim ve kontroller gerçekleştiriliyor. Ergene ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde bulunan hastalıktan ari büyükbaş hayvan işletmesinde de çeşitli kontroller yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından bruselloz ve tüberküloz yönünden hayvanlar üzerinde çeşitli kontroller gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

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