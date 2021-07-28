HAYVANLARA BUZLU KOKTEYL VE SU İLE SICAK ÖNLEMİ - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki doğa parkındaki hayvanlar, aşırı sıcaklar nedeniyle buzlu meyve kokteyli ve soğuk su ile serinletiliyor.

Toplamda 69 çeşit, bin 500 hayvana sahip olan Tarsus Doğa Parkı'ndaki sevimli ev sahipleri, bakıcılarının desteği ile buzlu meyve kokteyli ve soğuk su ile serinletilmeye çalışıldı. Günde ortalama 5 bin ziyaretçisi ile ilgi gören Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait doğa parkındaki hayvanları serinletmek için bakıcılar her yaz seferber oluyor. Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde hissedildiği parkta her gün yapılan bu serinletme çalışmaları ziyaretçileri de memnun ediyor. Doğa parkında görevli Veteriner Hekim Yılmaz Ölmez, hayvanların mutluluğu için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti. Ölmez, "Artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak hayvanlarımızı serinletmek amacıyla, çeşitli meyve kokteylleri ikram ediyoruz. Havuzlarımızla birlikte hayvanlarımızın sıcaklarla mücadele etmeleri için yaz aylarında destek oluyoruz" dedi.