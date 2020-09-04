Hayvanlara buzlu meyveli, fıskiyeli serinlik - Son Dakika

Hayvanlara buzlu meyveli, fıskiyeli serinlik

ANTALYA'da yüksek nemle birleşen hava sıcaklığı insanların yanı sıra hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Hayvanlara buzlu meyveli, fıskiyeli serinlik, System.String[]

ANTALYA'da yüksek nemle birleşen hava sıcaklığı insanların yanı sıra hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sıcak havaya karşı ekstra önlemlerin alındığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda hayvanlar buzlu meyve ve sebze ile beslenip, hortum ve fıskiyelerle ıslatılarak serinletiliyor.

En sıcak Eylül ayının yaşandığı Antalya'da, yüksek nemle birleşen hava sıcaklığı bunalttı. Sıcak ve yüksek nem vatandaşların yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda 140 türden 1500 hayvanı da olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 39, nem oranının ise ortalama yüzde 60'lara ulaştığı kentte, hayvanat bahçesi görevlileri bunalan hayvanları serinletmek için yoğun mesai harcıyor. Görevliler, başta maymunlar olmak üzere birçok hayvan türünü günün belirli saatlerinde buzlu meyve sebze kokteylleriyle besleyerek serinlemelerini sağlıyor. Her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki kokteyller, hayvanat bahçesi sakinleri için lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Ayı ve kaplan gibi türler bakıcıları tarafından özellikle öğle saatlerinde hortumla ıslatılarak serinletiliyor. Daha küçük hayvanlar ile kuşlar ise kafeslerindeki fıskiye sistemiyle serinliyor.

SICAK GÜNLERDE BUZLU MEYVEYLE BESLENİYORLARHayvanat Bahçesi Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, barınaklar dizayn edilirken Antalya'nın sıcağını da göz önüne aldıklarını belirtti. Her barınakta gölgelik alanlar ile fıskiyelerin bulunduğunu anlatan Arsun, hayvanların alışkanlıklarına göre çamur havuzları, toprak alanlar ve havuzlar olduğunu aktardı. Ayı ve kaplanların havuza girerek, geyiklerin çamura sürtünerek güneşten korunduklarını anlatan Aysun, kuşların ise mini fıskiyelerin altında sıcak havanın etkisinden uzaklaştıklarını kaydetti. Primat (maymun) türlerinin geniş yaşam alanları içinde ise minyatür akarsu bulunduğunu sözlerine ekleyen Arsun, "Buzlu meyve sebzeler primatların serinlemesi için yeterli. Zaten kafeslerinde sürekli akan su var. Sıcaktan çok etkilenirlerse içine girip serinliyorlar" dedi.MEVSİMSEL BESLENME PROGRAMIHayvanlara kalorisi düşük meyve ve kurutulmuş otlardan yaz diyeti uyguladıklarını da vurgulayan Arsun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beslenme rejimlerini yaz aylarında değiştiriyoruz. Yazın sulu sebze ve meyveler veriyoruz. Karpuz, muz, şeftali, elma, üzüm gibi meyveleri buz kalıpları içerisinde veriyoruz. Hem oyalanıyor hem de serinliyorlar. Ot ve etle beslenen hayvanlar için de farklı beslenme programı uyguluyoruz. Kurutulmuş yonca ve otlar veriyoruz. Etçil hayvanlara da yağlı kırmızı ve beyaz etleri azalttık. Sıcakta çok fazla hareket etmek istemedikleri için yediklerini eritmekte güçlük çekmesinler diye bunu yapıyoruz. Aldığımız önlemler sayesinde hayvanlar zorluk yaşamıyor. Bu yıl dünyaya gelen üçüz ayılar da sevimlilikleriyle dikkati çekiyor. Yaşam alanlarındaki serinleme havuzunu erkek ayılar kendileri için ayırıyor. Erkeklerin serinlemesi bittikten sonra yavru ve dişi ayılar havuza girebiliyor. Biz de dışarıdan hortum yardımıyla yavruları ve anneleri serinletiyoruz."Ailesiyle birlikte Zonguldak'tan tatile gelen Ceren Eycan, sıcak havadan şikayet etti. Çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini gezmeye geldiklerini söyleyen Eycan, "Bu kadar sıcak olacağını tahmin etmemiştim. Görevliler hayvanları serinletmek için büyük çaba harcıyor. Su fıskiyeleri durmadan çalışıyor. Birçok hayvan gölgeye kaçmış ve dinleniyor. Serinlemelerini izlemek büyük keyifti" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Antalya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvanlara buzlu meyveli, fıskiyeli serinlik - Son Dakika

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