Hayvanlara buzlu meyveli, fıskiyeli serinlik - Son Dakika

ANTALYA'da yüksek nemle birleşen hava sıcaklığı insanların yanı sıra hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sıcak havaya karşı ekstra önlemlerin alındığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda hayvanlar buzlu meyve ve sebze ile beslenip, hortum ve fıskiyelerle ıslatılarak serinletiliyor.

En sıcak Eylül ayının yaşandığı Antalya'da, yüksek nemle birleşen hava sıcaklığı bunalttı. Sıcak ve yüksek nem vatandaşların yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda 140 türden 1500 hayvanı da olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 39, nem oranının ise ortalama yüzde 60'lara ulaştığı kentte, hayvanat bahçesi görevlileri bunalan hayvanları serinletmek için yoğun mesai harcıyor. Görevliler, başta maymunlar olmak üzere birçok hayvan türünü günün belirli saatlerinde buzlu meyve sebze kokteylleriyle besleyerek serinlemelerini sağlıyor. Her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki kokteyller, hayvanat bahçesi sakinleri için lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Ayı ve kaplan gibi türler bakıcıları tarafından özellikle öğle saatlerinde hortumla ıslatılarak serinletiliyor. Daha küçük hayvanlar ile kuşlar ise kafeslerindeki fıskiye sistemiyle serinliyor.