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HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK - Son Dakika

HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK

02.07.2021 12:09

ANTALYA'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayvanları da olumsuz etkiliyor.

ANTALYA'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda hayvanlar, buzlu meyve ve sebze ile beslenip, hortum ve fıskiyeler ile ıslatılarak serinletiliyor.

Antalya'da 42 dereceyi bulan hava sıcaklığından, kentte yaşayanların yanı sıra hayvanlar da bunalıyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda yer alan 140 türden 1500 hayvan da aşırı sıcaktan olumsuz etkilendi. Hayvanat bahçesi görevlileri, hayvanları serinletmek için yoğun mesai harcıyor. Görevliler, başta maymunlar olmak üzere birçok hayvan türünü günün belirli saatlerinde buzlu meyve ve sebze kokteylleri ile besleyerek, serinlemelerini sağlıyor. Her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki kokteyller, hayvanat bahçesi sakinleri için lezzetli alternatif oluşturuyor. Deve kuşu, koyun ve keçi türleri bakıcıları tarafından öğle saatlerinde hortumla ıslatılarak serinletiliyor. Sıcağa dayanıksız hayvanların yaşam alanları da sık sık ıslatılarak doğal serinleme alanları oluşturuluyor. Daha küçük hayvanlar ile kuşlar ise kafeslerindeki fıskiye sistemiyle serinliyor.

SICAK GÜNLERİN VAZGEÇİLMEZİ BUZLU MEYVELER

Hayvanat Bahçesi Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, barınaklar dizayn edilirken Antalya'nın sıcağını da göz önüne aldıklarını belirtti. Her barınakta gölgelik alanlar ile fıskiyelerin bulunduğunu anlatan Arsun, hayvanların alışkanlıklarına göre çamur havuzları, toprak alanlar ve havuzlar olduğunu aktardı. Ayı ve kaplanların havuza girerek, geyiklerin çamura sürtünerek güneşten korunduklarını anlatan Aysun, kuşların ise mini fıskiyeler altında sıcak havanın etkisinden uzaklaştıklarını kaydetti. Primat (maymun) türlerinin geniş yaşam alanları içinde minyatür akarsu bulunduğunu sözlerine ekleyen Arsun, Buzlu meyve sebzeler primatların serinlemesi için yeterli. Zaten kafeslerinde sürekli akan su var. Sıcaktan çok etkilenirlerse içine girip serinliyorlar dedi.

MEVSİMSEL BESLENME PROGRAMI

Hayvanlara kalorisi düşük meyve ve kurutulmuş otlardan yaz diyeti uyguladıklarını da kaydeden Arsun, Beslenme rejimlerini yaz aylarında değiştiriyoruz. Yazın sulu sebze ve meyveler veriyoruz. Karpuz, muz, şeftali, elma, üzüm gibi meyveleri buz kalıpları içerisinde veriyoruz. Hem oyalanıyor hem serinliyorlar. Ot ve etle beslenen hayvanlar için de farklı beslenme programı uyguluyoruz. Kurutulmuş yonca ve otlar veriyoruz. Etçil hayvanlara da yağlı kırmızı ve beyaz etleri azalttık. Sıcakta çok fazla hareket etmek istemedikleri için yediklerini eritmekte güçlük çekmesinler diye bunu yapıyoruz. Aldığımız önlemler sayesinde hayvanlar zorluk yaşamıyor. Bu yıl dünyaya gelen üçüz ayılar da sevimlilikleriyle dikkati çekiyor. Yaşam alanlarındaki serinleme havuzunu erkek ayılar kendileri için ayırıyor. Erkeklerin serinlemesi bittikten sonra yavru ve dişi ayılar havuza girebiliyor. Biz de dışarıdan hortum yardımıyla yavruları ve anneleri serinletiyoruz diye konuştu.

HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK
HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK
HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK
HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK
HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK
HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK
HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK
HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK
HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK
HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK
HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK
HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK

Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYVANLARA BUZLU MEYVELİ, FISKİYELİ SERİNLİK - Son Dakika


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