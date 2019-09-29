Son Dakika Haberleri: Hayvanlara denizde de rahat yok: Petrol sızıntısından kaçamayan kaplumbağa
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Hayvanlara denizde de rahat yok: Petrol sızıntısından kaçamayan kaplumbağa

8 dakika önce

Petrol sızıntısı doğayı kirlettiği kadar savunmasız canlılar için de büyük bir risk. Bu durumdan son nasibini alan Brezilya kıyılarındaki bir kaplumbağa oldu.

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Petrol sızıntısı doğayı kirlettiği kadar savunmasız canlılar için de büyük bir risk. Bu durumdan son nasibini alan Brezilya kıyılarındaki bir kaplumbağa oldu.

Hayvanlara denizde de rahat yok: Petrol sızıntısından kaçamayan kaplumbağa

Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:57 
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