Hayvanlara denizde de rahat yok: Petrol sızıntısından kaçamayan kaplumbağa
8 dakika önce
Petrol sızıntısı doğayı kirlettiği kadar savunmasız canlılar için de büyük bir risk. Bu durumdan son nasibini alan Brezilya kıyılarındaki bir kaplumbağa oldu.
Petrol sızıntısı doğayı kirlettiği kadar savunmasız canlılar için de büyük bir risk. Bu durumdan son nasibini alan Brezilya kıyılarındaki bir kaplumbağa oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:57
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