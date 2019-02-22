Son Dakika Haberleri: Hayvanlara Eziyet ve Teknoloji Bağımlılığı, TBMM Tarafından Araştırılacak

Hayvanlara Eziyet ve Teknoloji Bağımlılığı, TBMM Tarafından Araştırılacak

1 saat önce

TBMM'nde, hayvanlara eziyetin önlenmesi ve bilişim teknolojileri bağımlılıklarının ele alınması amacıyla 2 yeni araştırma komisyonu kurulacak.

Hayvanlara Eziyet ve Teknoloji Bağımlılığı, TBMM Tarafından Araştırılacak, System.String[]
TBMM'nde, hayvanlara eziyetin önlenmesi ve bilişim teknolojileri bağımlılıklarının ele alınması amacıyla 2 yeni araştırma komisyonu kurulacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 1210 numaralı TBMM kararına göre; hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması yapılmasına karar verildi. 12 üyeden oluşacak Komisyon'un çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerektiği takdirde Ankara dışında da çalışacak.

Bir diğer TBMM kararında ise, teknoloji bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla Meclis araştırma komisyonunun kurulacağı bildirildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:58 Kaynak: DHA

Politika
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