Hayvanlara kötü davrananlara 48 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Hayvanlara kötü davrananlara 48 bin lira ceza uygulandı

12.04.2022 18:48
Hayvanlara kötü davrananlara 48 bin lira ceza uygulandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından Şubat ve Mart aylarında hayvanlara kötü davrananlara yönelik toplam 48 bin 351 TL adli para cezası uygulandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından Şubat ve Mart aylarında hayvanlara kötü davrananlara yönelik toplam 48 bin 351 TL adli para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince Şubat ve Mart aylarında hayvanlara kötü davrananlara yönelik düzenlenen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Buna göre yapılan açıklamada kayıtsız olarak yasaklı ırklara ait köpek besleyen şahıslara yönelik 44 bin 946 lira, sahibi olduğu hayvanın bakım yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıslara yönelik bin 362 lira ve hayvana kötü davranan şahıslara yönelikte 2 bin 43 lira para cezası uygulandı. Ekipler, hayvana kötü davranan şahıslara yönelik toplamda 48 bin 351 TL adli para cezası uyguladı. - KASTAMONU

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Para Cezası, Türk Lirası, Kastamonu, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanlara kötü davrananlara 48 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvanlara kötü davrananlara 48 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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