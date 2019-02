Hayvanlara Şiddet ile İlgili Komisyon Kurulması Memnuniyet Verici'

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu , hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamelenin önlenmesi amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını son derece önemli ve memnun edici bir gelişme olarak gördüklerini söyledi.Meclis'teki 5 parti grubunun ortak önergesiyle, hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamelenin önlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, TBMM'nin attığı adımı desteklediklerini ifade etti. Araştırma Komisyonu'nun, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamelelerin önüne geçecek tedbirleri alacak olmasının son derece sevindirici olduğunu kaydeden Başkan Ali Eroğlu, bu gelişmenin bir sonraki adımında hayvanlara tam koruma sağlayacak ve yaptırım gücü olan hayvan hakları kanununun çıkartılmasını beklediklerini söyledi."TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR" Türkiye 'de hayvan hakları ihlalleri konusunda sosyal medyaya yansıyan çok sayıda kötü örnekler olduğuna dikkat çeken Ali Eroğlu, Meclis'in devreye girmesiyle bu tür olayların önüne geçileceğine dair ümitlerinin arttığını belirtti. Mevcut Hayvanları Koruma Kanunu'nun hayvanlara yapılan şiddet ve kötü muameleyi önlemekte yetersiz kaldığına işaret eden Başkan Ali Eroğlu, şunları söyledi: "Zaman zaman medyaya yansıyan kötü örnekler, Türkiye'ye yakışan görüntüler değil. Hayvanların ayaklarının kesilmesi, arabalara bağlanarak sürüklenmesi, öldürülmesi, ülkemizin dünya üzerindeki imajını olumsuz yönde etkiliyor. Hayvanlara kötü muamele yapma hakkımız yok. Kaldı ki onlar, bazen etinden sütünden, yününden gücünden yararlandığımız canlılardır. Bazen can yoldaşımız, bazen yalnızlığımızda can dostlarımızdır."YENİ DÜZENLEME YAPILMALIHayvanlara şiddet uygulayan ve kötü muamele yapanların, mevcut kanunda belirtilen kabahatler kapsamında sadece para cezasıyla kurtulduklarını dile getiren Başkan Ali Eroğlu, bu durumun toplum vicdanını yaraladığını söyledi. Başkan Ali Eroğlu, "Meclisimiz, umarız ki bundan sonraki aşamada, hayvan haklarını güvence altına alacak ayrıca sahipsiz hayvanların, bakım ve rehabilitasyonları için yeterli bütçe, kurumsal yapılanma ve ihtiyacı karşılayacak sayıda veteriner hekim alımını da içeren yeni bir yasal düzenleme yapar" dedi.Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin hayvancılığın gelişmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan refahı konusunda birinci derece ilgili kişiler olarak, hayvanlara yönelik kötü muamelenin önlenmesi ve korunması konusunda TVHB ve bağlı 56 odası ile üzerlerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.- Ankara