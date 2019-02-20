Son Dakika Haberleri: Hayvanlara şiddete karşı Araştırma Komisyonu kuruldu

Hayvanlara şiddete karşı Araştırma Komisyonu kuruldu

1 saat önce

Hayvanlara yönelik şiddete karşı alınacak tedbirleri belirlemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Hayvanlara şiddete karşı Araştırma Komisyonu kuruldu, System.String[]
Hayvanlara yönelik şiddete karşı alınacak tedbirleri belirlemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 

Ekonomi
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