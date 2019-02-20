Hayvanlara şiddete karşı Araştırma Komisyonu kuruldu
1 saat önce
Hayvanlara yönelik şiddete karşı alınacak tedbirleri belirlemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Hayvanlara yönelik şiddete karşı alınacak tedbirleri belirlemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50
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