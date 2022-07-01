Hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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Hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı

01.07.2022 18:25
Hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı

Samsun'da ahırda hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da ahırda hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Hüseyinmescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (68) isimli adam, ahırda hayvanlara yem verirken elektrik prizini taktığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan H.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hüseyinmescit, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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