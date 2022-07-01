Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Hüseyinmescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (68) isimli adam, ahırda hayvanlara yem verirken elektrik prizini taktığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan H.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Ağız ve diş sağlığının önemi tiyatro ve kukla gösterisi ile anlatıldı

Kaynak: İHA

Hüseyinmescit, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.