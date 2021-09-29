Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde acı bir olay gerçekleşti. 72 yaşındaki Ahmet Naneci isimli vatandaş, kolunu yem makinesine kaptırması sonrasında feci şekilde can verdi.
İlçeye bağlı Efe köyünde 72 yaşındaki Ahmet Naneci, bahçesinde büyükbaş hayvanları için yiyecek hazırladığı esnada elektrikli yem karma makinesinin şaftına kolunu kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Naneci, kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti - Son Dakika