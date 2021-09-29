Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Görüntüleri olay olmuştu! Gece kulübünde güvenliğin parmağını ısıran kadın için 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın