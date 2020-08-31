Hayvanlarda gebelik kontrolü artıyor - Son Dakika

Küçükbaş hayvan üreticileri koyunlarda ultrason ile gebelik kontrolü ve süngerleme yönetimini kullanarak ticari anlamda işletmelerini kara geçirerek boşa zaman harcamıyorlar.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde işletmelerde gebelik kontrolü yapan Veteriner hekim Şeref Aslan, "Küçükbaş hayvan üreticilerimizin bilinçli üretim yaparak kazançlarını arttırmaları için ultrasonla gebelik kontrolü yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Koyunlarda son dönemlerde yapağı ve deri ile ilgili ticari faaliyetler olmadığı için sadece kuzu ticari anlamda elverişli bu dönemde de boş gebe olmayan koyunlara bakmak anlamsız. Koçunu almış koyunlara 40 ila 60 günden sonra veteriner hekim kontrolünde gebelik ultrason kontrolü yaptırarak boşa zaman geçirmemiş olurlar. Böylelikle sürünün daha sağlıklı büyümesi takibi ve ticari anlamda kontrolünü ele almış olurlar. Bunun için hayvan üreticilerimize gebelik kontrolünü öneriyoruz" diye konuştu.

Aslan, "Bu dönem doğal koçlama ve doğum dönemidir. Eylül Ekim aylarından sonra iyi beslenme ile süngerleme yönetimini öneriyoruz.Süngerleme sayesinde koyunlar aynı anda koça gelir aynı anda doğumlar meydana gelir. Buda işletmenin ticari anlamda para kazanmasına yol açtığı gibi kontrolü ele almasını sağlar" dedi. - BURSA