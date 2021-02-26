Hayvanlarda kısırlaştırmanın önemi masaya yatırıldı - Son Dakika

Hayvanlarda kısırlaştırmanın önemi masaya yatırıldı

26.02.2021 10:00
Hayvanlarda kısırlaştırmanın önemi masaya yatırıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, kısırlaştırma ile dişi hayvanlarda meme tümörü, erkek hayvanlarda ise testis kanseri gibi hastalıkların önüne geçilebildiğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, kısırlaştırma ile dişi hayvanlarda meme tümörü, erkek hayvanlarda ise testis kanseri gibi hastalıkların önüne geçilebildiğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, Çağ Üniversitesinin gerçekleştirdiği "Hayvan Dostlarımızda Kısırlaştırmanın Önemi ve Belediyelerin Kısırlaştırma, Tedavi ve Sahiplendirmedeki Rolü Nedir?" başlıklı online söyleşide kısırlaştırmanın önemini anlattı.

Çağ Pati Dostları Kulüp Danışmanı Arş. Gör. Ayşe Beyza Şahin ve Kulüp Başkanı Damla Kurt'un yer aldığı söyleşide kısırlaştırma hakkında genel bilgiler verilirken, doğru bilinen yanlışlar da konuşuldu. Soru cevap şeklinde ilerleyen söyleşide kısırlaştırmanın önemi, kısırlaştırma yaşı, kısırlaştırmanın hayvanın doğasını bozup bozmayacağı, kedi ve köpeklerde annelik duygusunun olup olmadığı, kedi veya köpek almak yerine sahiplenmenin avantajları ve hayvan sahiplenmenin prosedürü anlatıldı.

Kısırlaştırma ile olası hastalıkların önüne geçiliyor

Veteriner hekim Mustafa Ersen Bebek, kısırlaştırmanın tanımı ve önemine değinerek, "Kısırlaştırma dişilerde ovariohisterektomi, erkeklerde ise castration işlemi olarak cerrahi müdahale şeklinde yapılıyor. Kısırlaştırma popülasyonu dengede tutmak amacıyla tüm dünyada yapılıyor. Bu popülasyon dengesini şu şekilde kuruyoruz: beslenme ve doğal şartlara uygun maksimum verimlilikle yaşamlarını sürdürmesi işlemi gerçekleşiyor. Barınaklarda yine 5199 sayılı kanuna göre gelen hayvanlar metabolik doygunluğa eriştikten sonra kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırılıp işaretlenen hayvanlar sahiplendirilemezse alındığı ortama geri bırakılıyor. Kısırlaştırmanın şöyle avantajları var; dişilerde özellikle meme tümörü, erkeklerde ise testis kanseri gibi hastalıkların önüne geçilebiliyor" dedi.

"Metabolik doygunluğuna ulaşan hayvanları kısırlaştırma işlemine alıyoruz"

Kedi ve köpeklerde kısırlaştırma için uygun zamanın metabolik doygunluğa eriştiği zaman olarak baz alındığını belirten Bebek, "Kısırlaştırma dönemleri metabolik doygunluk olarak literatürde yer ediniyor. Tabii küçük ırklar ve büyük ırklar olarak ayrılıyor; bu da 22 kilogram baz alınarak yapılıyor. 22 kilogramdan az olan ve ağır olan hayvanlar şeklinde uygulama yapılıyor. Biz barınaklarda genellikle kedilerde 8, köpeklerde ise 10 aylıktan sonra metabolik doygunluğuna ulaştığını düşündüğümüz hayvanları kısırlaştırma işlemine alıyoruz" diye konuştu.

"Kısırlaştırma hayvanın doğasını bozmaz"

Bebek, kısırlaştırmanın kedi ve köpeklerin doğasını bozduğuna dair var olan algının yanlış olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Kısırlaştırma hayvanın doğasını bozmaz. Ben bir veteriner hekim olarak bozmayacağını düşünüyorum. Belirli bir hormonal denge problemi oluşturabilir ama geçici bir süreliğine. Kısırlaştırmadan sonra yeme-içme problemleri dikkate alınmayarak, diyet mamaları veya bunun gibi materyaller kullanılmadığında hormonal dengeleri bozuluyor. Kilo artışı oluyor, spor yaptırılmadıkları veya dışarı çıkarılmadıkları için genellikle kalp ve karaciğerlerinde yağlanma olabiliyor. Bu tabii ki kısırlaştırmadan dolayı değil, kısırlaştırmadan sonraki süreçte yaşanılan olaylardan dolayı şekilleniyor. Bu durumun kısırlaştırmaya bağlanmasını tasvip etmiyorum. Kısırlaştırma metabolik doygunluğa erişmiş hayvan için yapılabilir, herhangi bir zararı yoktur."

"Bizim önceliğimiz her zaman için sahiplendirme"

Kedi veya köpek almak yerine sahiplenmenin avantajlarını da aktaran Bebek, barınaktan sahiplenilen hayvanların aşılarının tam olduğu ve sahiplendirildikten sonra da takibinin yapıldığına vurgu yaparak, "Biz barınağımıza gelen hayvanlarımızı ilk etapta gerekli tedavi ve bakım işlemlerini yaptıktan sonra sahiplendirmeye açıyoruz. Bizim önceliğimiz her zaman için sahiplendirme. Herhangi bir petshoptan ya da başka yerlerden aldığınız hayvanlarla bizim sahiplendirdiğimiz hayvanlar arasında şöyle bir fark var; biz her zaman aşılarını, muayenesini, ön muayenesini yaptıktan sonra veriyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Hayvanlarda kısırlaştırmanın önemi masaya yatırıldı
Hayvanlarda kısırlaştırmanın önemi masaya yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon, Veteriner, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayvanlarda kısırlaştırmanın önemi masaya yatırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı "Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Onunki tam bir başarı hikayesi! Keçi çobanıyken azmedip inadı sayesinde iş adamı oldu Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı Miras cinayetinde ailenin açıklamaları olayın seyrini değiştirdi! Katilin kızı akrabası için iftira atmış Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu
West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek         
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak         
10:53
beIN Sports, Fenerbahçe'ye fikri mülkiyet ihlali davası açtı beIN Sports, Fenerbahçe'ye fikri mülkiyet ihlali davası açtı         
10:28
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun         
08:49
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu         
00:58
Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge         
22:11
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu         
18:16
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:19:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvanlarda kısırlaştırmanın önemi masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei